NOS activa plano de contingência e adverte para impacto se reposição demorar

A NOS confirmou hoje que a falha energética está afetar os serviços fixos e móveis em algumas zonas e ativou o plano de contingência e que, dependendo da duração da reposição, esse impacto poderá ser generalizado.

A operadora "confirma que a falha de energia a nível nacional, à qual a NOS é alheia, está a afetar os serviços fixos e móveis nalgumas zonas do país" e que, "dependendo da duração da falha de energia, este impacto poderá ser generalizado a todos os serviços, em todo o país", disse fonte oficial.

A operadora "ativou imediatamente o plano de contingência e as [suas] equipas técnicas estão a acompanhar a situação de forma a garantir estabilidade dos serviços durante esta fase e também no processo de recuperação", assegurou a mesma fonte.

A REN -- Redes Energéticas Nacionais confirmou hoje um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês e avançou que estão a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.

O apagão registou-se às 11:30 de Lisboa.