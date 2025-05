Campanha do Dia do Trabalhador da ARM com apelos ao civismo e respeito pelos trabalhadores

A ARM – Águas e Resíduos da Madeira, uma empresa responsável pela exploração e gestão do sistema multimunicipal de águas e de resíduos da Região, assinalou o Dia do Trabalhador com o lançamento da campanha 'ARM em pessoa', que pretende ser "um tributo aos rostos e às histórias" por detrás dos seus serviços.

Hoje celebramos o empenho, a dedicação e o profissionalismo dos/as 897 colaboradores/as da Águas e Resíduos da Madeira (ARM) que, todos os dias, contribuem para o bem-estar da nossa população e para a preservação do meio ambiente na nossa Região ARM

No primeiro vídeo, divulgado hoje nas redes sociais da ARM, é dada a conhecer uma das equipas do serviço de recolha de resíduos, "composta por mulheres e homens que, com dedicação, garantem o correto encaminhamento para valorização dos resíduos nos cinco municípios aderentes: Câmara de Lobos, Machico, Porto Santo, Ribeira Brava e Santana", destaca a empresa em comunicado.

A mesma nota deixa ainda um apelo: "Valorize o trabalho destes/as profissionais" e "colabore connosco: não abandone resíduos fora dos contentores ou em espaços públicos".