IL defende competitividade fiscal para acelerar o desenvolvimento da Madeira

A competitividade fiscal é apontada pela IL-Madeira como um dos pilares fundamentais para impulsionar o desenvolvimento económico da Região.

Esta posição foi defendida por João Côrte Fernandes, cabeça-de-lista da IL pelo círculo eleitoral da Madeira às eleições legislativas de 18 de Maio, no final de uma reunião realizada na quarta-feira com a ACIF-CCIM.

Para João Côrte Fernandes, "a competitividade fiscal é essencial para acelerar a Madeira", referindo que este factor é determinante para atrair mais investimento, criar emprego, aumentar salários e, em última instância, melhorar a qualidade de vida dos madeirenses.

Durante o encontro, a IL-Madeira apresentou o seu manifesto eleitoral às eleições legislativas e ouviu as preocupações e as prioridades da ACIF-CCIM, com o compromisso de as levar à Assembleia da República, reforçando o papel da Madeira nas decisões políticas nacionais.

Entre os temas analisados estiveram também a Zona Franca da Madeira, o acesso à habitação e o mercado de trabalho, áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento económico e social da Região.

Para João Côrte Fernandes, o diálogo com a ACIF-CCIM é considerado “fundamental” para garantir que a agenda legislativa nacional contemple as especificidades e os desafios da Madeira.