Élia Ribeiro vai presidir as Sociedades de Desenvolvimento da Madeira

O novo executivo, que irá gerir as quatro Sociedades de Desenvolvimento (Metropolitana, Norte da Madeira, Ponta do Oeste e porto Santo), será presidido por Élia Ribeiro, que transita da Direcção Regional de Informática, sucedendo a Nivalda Gonçalves, confirmou esta tarde o DIÁRIO junto da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infra-estruturas (SREI), que tutela aquele organismo.

Élia Ribeiro, é licenciada em Gestão pela Universidade da Madeira e pós-graduada em Fiscalidade Regional e Internacional pela mesma Universidade. No âmbito da sua actividade profissional, desempenhou funções no sector público durante mais de 10 anos como dirigente superior nos sectores da Informática, Património e Administração de Portos.

No sector privado foi Auditora e Supervisora na empresa ERNST & YOUNG e Diretora Financeira no grupo RAMA - RAÇÕES PARA ANIMAIS, S.A. É Membro Efectivo da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas e da Ordem dos Economistas.

Como vogal do executivo, mantém-se do conselho anterior, em cargo desempenhado desde 2019, Fátima Carvalho, licenciada pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa.

Possui a Pós-Graduação em Gestão Portuária e Transporte Intermodal ministrada pelo Instituto Superior de Transportes com a dissertação sobre o Registo Internacional de navios e a Pós-Graduação em Estudos Europeus, variante de Economia, ministrada pelo Centro de Estudos Europeus da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.

Frequentou a Licenciatura em Gestão na Universidade da Madeira e possui o Curso de Desenvolvimento de Competências de Gestão e Administração, ministrado pelo Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo. Foi Vogal Executiva do Conselho de Administração da APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A. e Vogal da Mesa da Assembleia Geral da APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A. e Directora Administrativa, Financeira e de Recursos Humanos na APRAM e Técnica Superior no Gabinete de Estudos e Planeamento da Secretaria Regional do Plano e na Direção Regional de Portos. Foi também docente no Ensino Secundário e superior. Iniciou a carreira profissional na UBP-União de Bancos Portugueses

Elias Homem de Gouveia, deixa o Conselho de Administração da Madeira Parques Empresariais e assume funções na qualidade de vogal não executivo nas Sociedades de Desenvolvimento da Madeira.

Licenciado em Arquitectura pela Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, Elias Homem de Gouveia desempenhou funções de dirigente na IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, onde assegurava a coordenação das matérias relacionadas com as áreas de gestão e fiscalização de obras, espaços exteriores e equipamentos. Tendo passado também pela Câmara Municipal do Funchal (Divisão de Edifícios e Equipamento e Departamento de Urbanismo), foi adjunto do Gabinete do Secretário Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, entre 2017 e 2019, e Presidente da Delegação da Madeira da Ordem dos Arquitetos, entre 1997 e 2013.

Como principais objectivos para concretizar, a SREI destaca "a fusão das Sociedades de Desenvolvimento para permitir a gestão integrada do património, a sustentabilidade da nova empresa, sempre com a salvaguarda dos direitos e obrigações das Sociedades, designadamente a nível de recursos humanos e património".

Campo de golfo da Ponta do Pargo é investimento estratégico a executar

Assume, ainda, particular importância a necessidade de realização de investimentos estratégicos em linha com as fontes de financiamento disponíveis e de que se destacam a Área do golfe da Ponta do Pargo, que será materializada com a conclusão do campo de golfe em finais de 2026, construção de infraestruturas de apoio, arranjos envolventes e alienação da área imobiliária, de acordo com o Plano Director Municipal da Calheta.

O desenvolvimento ambiental e integrado da Ponta do Pargo, potenciará o aparecimento de novas áreas de negócio, e como tal, de empregabilidade na zona oeste da Madeira. Por outro lado, a Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo prevê avançar com a ampliação da oferta do golfe, através da comercialização do 2.º campo de golfe, investimento que vai incrementar a oferta, dos atuais 18 para 36 buracos. A concretização deste projecto justifica-se face à elevada procura do turismo de Inverno, com a operação área de ligação entre a Dinamarca e o Porto Santo e, mais recentemente, com a Noruega, demonstrado na evolução do número de voltas atingida" SREI

As quatro Sociedades de Desenvolvimento, enquanto entidades do sector empresarial da Região Autónoma da Madeira, prosseguem fins de interesse público, tendo por objectivo, na sua acção, complementar a do Governo da Região Autónoma da Madeira e das câmaras municipais, na promoção do desenvolvimento integrado e equilibrado dos concelhos da Região Autónoma a nível económico, social, cultural e desportivo.