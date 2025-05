Director das Comunidades visita comunidades madeirenses no Reino Unido e Ilhas do Canal

O director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, inicia esta sexta-feira uma visita oficial de dez dias ao Reino Unido, que inclui passagens por Londres e pelas Ilhas do Canal, Guernsey e Jersey. Durante a deslocação, que decorre entre 2 e 11 de Maio, o responsável madeirense terá encontros com autoridades locais, representantes diplomáticos e membros da diáspora madeirense residente naqueles territórios.

A visita tem como principal objectivo fortalecer as relações institucionais com as comunidades madeirenses e conhecer de perto as suas realidades. Segundo o responsável pela pasta das Comunidades, "esta visita oficial tem também como objectivo auscultar a comunidade madeirense residente no Reino Unido". "Queremos ouvir as suas preocupações, os seus anseios e as suas expectativas, para que o Governo Regional da Madeira possa intervir quer junto das autoridades britânicas, quer junto das autoridades diplomáticas, ou até mesmo junto do próprio governo português se necessário", refere, citado em nota à imprensa.

Londres recebe primeira etapa da visita

A agenda inicia-se em Londres, onde reside a terceira maior comunidade da diáspora madeirense, estimada em cerca de 120 mil pessoas. No primeiro dia, Sancho Gomes será recebido pelo cônsul-geral de Portugal na capital britânica, Manuel Grainha do Vale, e visitará empresas geridas por emigrantes madeirenses.

Ainda em Londres, o director regional participará numa recepção com aproximadamente 150 convidados, incluindo o cônsul-geral, o adido social da Embaixada portuguesa, Fernando Sousa, além de empresários e outros representantes da comunidade. O evento contará com actuações do Grupo Folclórico Cultural Popular e do cantor madeirense Márcio Amaro.

Durante esta etapa, Sancho Gomes destacará que "os madeirenses contribuíram - e continuam a contribuir - para o desenvolvimento económico e social desta cidade global, com trabalho, resiliência e orgulho cultural".

Visita prossegue em Guernsey e Jersey

Nos dias 5 e 6 de Maio, Sancho Gomes estará em Guernsey, onde visitará empresas locais como a Bernie's Gardening Services e a FerrySpeed, que emprega dezenas de portugueses. Está previsto um jantar oficial com a comunidade madeirense, onde Sancho Gomes prevê afirmar: "A nossa comunidade, composta por trabalhadores empenhados e empreendedores resilientes, tem um papel central na dinâmica económica local. É motivo de orgulho ver como, com mérito e iniciativa, os madeirenses se afirmam e elevam o nome da Madeira fora de portas".

A última etapa da visita decorre em Jersey, entre 7 e 11 de Maio, coincidindo com as comemorações do Liberation Day e um programa de geminação de cidades que contará com delegações de diversos países, incluindo uma comitiva da Câmara Municipal do Funchal.

Durante a estadia em Jersey, o representante do Governo Regional participará em diversas actividades protocolares e culturais, incluindo a cerimónia oficial do Liberation Day e um encontro no Centro Cultural Desportivo Português local.

Na sua intervenção institucional em Jersey, o director regional deverá sublinhar: "É com sentido de missão que participamos nestas comemorações e homenageamos esta comunidade exemplar, que trouxe para Jersey mais do que trabalho, trouxe alma, identidade, cultura e um espírito de entreajuda inconfundível. Esta diversidade enriquece a ilha e fortalece os laços entre os nossos povos".

Esta deslocação integra-se na política de valorização das comunidades madeirenses no exterior e reafirma o compromisso do Governo Regional em manter proximidade e apoio efectivo aos emigrantes madeirenses, preservando os laços históricos, sociais e culturais que unem a Região aos seus naturais espalhados pelo Mundo.