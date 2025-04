Ricardo Nascimento anuncia alteração ao Plano Director Municipal

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, destacou a assinatura do protocolo entre o Centro Social e Paroquial de São Bento e o Grupo Pestana como “um dia muito importante para o concelho”, realçando o impacto positivo da parceria na resposta social à demência e na valorização da comunidade.

Na sua intervenção, anunciou um passo decisivo: a proposta de alteração ao Plano Director Municipal (PDM), a ser levada à primeira reunião do executivo municipal em Maio, com o objectivo de eliminar os constrangimentos urbanísticos no concelho, um dos quais poderá possibilitar a ampliação da Unidade de Alzheimer “O Dragoeiro”.

Esta revisão ao PDM surge como resposta directa a um pedido do padre Bernardino Trindade e demonstra, segundo o autarca, a sensibilidade do município para com projectos de reconhecido mérito social.

Ricardo Nascimento agradeceu ainda ao presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, “por toda a dedicação ao concelho e pelo apoio constante”. E, com franqueza, acrescentou: “Digo-o do fundo do coração, porque nesta fase não preciso de lhe dar manteiga”.

Concluiu sublinhando a importância dos equipamentos sociais na vida das famílias: “Só não valoriza estes espaços quem nunca teve familiares com demência”.