Direcção Regional das Comunidades e UMa lançam cursos 'on-line' de português para lusodescendentes e migrantes

A Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE) da Madeira, em colaboração com a Universidade da Madeira (UMa), anunciou esta quinta-feira o lançamento de dois cursos 'on-line' de língua portuguesa que arrancam em Maio. Os cursos são destinados a lusodescendentes e migrantes residentes tanto na Região Autónoma da Madeira quanto no estrangeiro.

A formação será ministrada em horário pós-laboral, facilitando o acesso à aprendizagem do português para aqueles que desejam aprofundar seus conhecimentos linguísticos e culturais. O Curso Breve de Português – Língua Não Materna – Nível I começará a 5 de Maio e terminará a 9 de Julho, enquanto o Nível II decorrerá entre 6 de Maio e 18 de Julho.

Segundo Sancho Gomes, director regional das Comunidades e Cooperação Externa, já foram contabilizadas cerca de 100 pré-inscrições, demonstrando o grande interesse por esta iniciativa. As inscrições podem ser realizadas através do e-mail [email protected], e informações adicionais estão disponíveis pelo telefone +351 291 203 805.

A iniciativa surge como resposta à elevada procura registada durante a 11ª edição do Curso Intensivo de Verão de 2024, que alcançou um número recorde de inscrições. Como não foi possível acomodar todos os interessados, a DRCCE decidiu avançar com estes dois novos cursos.

O director regional destacou ainda a dificuldade que muitas comunidades enfrentam em ensinar a língua portuguesa aos seus descendentes, especialmente em locais como África do Sul, Venezuela, Austrália e territórios insulares como Trinidad e Tobago, Curaçau e Havai.

As turmas serão compostas por participantes residentes na Madeira e, maioritariamente, por alunos residentes no estrangeiro, provenientes de países como Trinidad e Tobago, Venezuela, Bélgica, Chile, Estados Unidos, África do Sul, Brasil e Espanha.