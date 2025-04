Nacional garante manutenção na I Liga

O Nacional acaba de assegurar a permanência na I Liga.

Após o empate, a uma bola, esta tarde, em Moreira de Cónegos, os alvinegros garantiram o seu lugar na próxima época entre a elite do futebol português, beneficiando ainda da derrota do AFS, por 6-0, frente ao Benfica, no Estádio da Luz.

O Nacional encontra-se na 11.ª posição tabela classificativa, somando 33 pontos. Na próxima jornada, agendada para 3 de Maio (sábado), o conjunto insular recebe, na Choupana, o Vitória de Guimarães.