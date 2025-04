Stock de casas para arrendar cai 5% no Funchal

O 'stock' do parque habitacional português "disponível para arrendar no primeiro trimestre de 2025 subiu 49%, face ao que estava disponível no mesmo período de 2024", com a Madeira a seguir em contraciclo, perdendo 1%, 'arrastado' pelo Funchal, onde o número de casas para arrendamento caído 5%. A análise de dados é do idealista, "o principal Marketplace imobiliário do sul da Europa", que coloca as duas ilhas principais das regiões autónomas nas únicas perdas neste segmento.

"Viseu liderou o aumento na oferta de casas para arrendar nos últimos doze meses, com um crescimento de 116%. Seguiram-se Viana do Castelo (92%), Porto (71%), Beja (67%), Braga (62%), Aveiro e Guarda (ambos com 61%), Coimbra (57%) e Lisboa (54%). Com aumentos inferiores a 50%, estão Santarém (45%), Leiria (38%), Évora (29%), Setúbal (20%), Castelo Branco (16%), Bragança (13%) e Faro (9%). Em sentido contrário, o stock diminuiu em Ponta Delgada (-2%), Funchal (-5%), Vila Real (-24%) e Portalegre (-50%)", realça.

Salienta pois que "dos distritos e ilhas analisadas, a oferta de habitação disponível para arrendar em Portugal subiu em 18 regiões no último ano" com Beja (92%) a liderar, seguido de "Viseu (78%), Viana do Castelo (76%) e Porto (67%) como os distritos onde o 'stock' para arrendar casa mais aumentou. Seguem-se Aveiro (61%), Castelo Branco (58%), Coimbra (55%), Braga (53%), Lisboa (46%), Faro (43%), Setúbal (37%), Leiria (28%), Guarda (22%), Santarém (21%), Évora (15%), Vila Real (15%), Bragança (14%) e Portalegre (9%). Por outro lado, o stock desceu na ilha de São Miguel (-4%) e na ilha da Madeira (-1%)", salienta.

Os dados são recolhidos e analisados pelo idealista/data, a 'proptech' do idealista que "fornece informações destinadas a um público profissional para facilitar a tomada de decisões estratégicas, tanto em Portugal, Espanha e Itália. Utiliza todos os parâmetros da base de dados do idealista em cada país, assim como outras fontes de dados públicas e privadas, para oferecer serviços de avaliação, investimento, angariação e análise de mercado", conclui.