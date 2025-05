Albuquerque é ausência notada na Sé

O presidente do Governo Regional da Madeira atrasa-se para a cerimónia do padroeiro da Diocese do Funchal, São Tiago Menor, aparentemente por ter recebido horas erradas do início das celebrações que ficaram centradas na Sé do Funchal.

Por causa da ameaça de chuva, a organização cancelou a procissão que iria levar os fiéis até à igreja de São Tiago Maior.

Neste momento, já decorre a Oração das Laudes, sem a presença de Miguel Albuquerque, mas com três membros do Governo Regional, o Representante da República, Ireneu Barreto, a presidente da Assembleia Legislativa, Rubina Leal, bem como todos os eleitos pela Câmara Municipal do Funchal, incluindo a presidente Cristina Pedra, todos na primeira fila.