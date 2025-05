Mulher ferida em despiste na via rápida

Uma mulher na casa dos 30 anos ficou ferida ontem à noite, pelas 21h20, na sequência de um despiste de carro na via rápida, na zona do Ilheuzinho, Ponte dos Frades, no sentido Câmara de Lobos-Funchal.

A sinistrada apresentava algumas queixas foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos porque se encontrava bastante nervosa.