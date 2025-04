Motociclista e pendura feridos em colisão na via rápida

Um casal com idade compreendida entre os 20 e os 30 anos ficaram feridos há instantes, na sequência de uma colisão na via rápida, antes do túnel do Campanário, no sentido Funchal-Ribeira Brava.

Tratou-se de uma colisão entre uma moto e um carro. O homem e a mulher seguiam na moto e sofreram diversas escoriações.

Ambos foram socorridos pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol e transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.