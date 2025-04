Despiste de moto resulta em dois feridos esta madrugada

Os Bombeiros Sapadores do Funchal socorreram, no início da madrugada desta terça-feira, duas pessoas que sofreram um despiste de moto no Caminho do Trapiche, no Funchal.

Alertada pela 00h30, a corporação mobilizou 12 elementos e três viaturas para o local. Quando chegaram, uma das vítimas encontrava-se na estrada e outra perto da mota, junto a uma árvore.

As vítimas, uma mulher de 27 anos e um homem de 28 anos, foram transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, visto uma apresentar dores nas costas e a outra queixas na zona do cóccix e num dos membros inferiores.