Acidente na Via Rápida congestiona trânsito

Um acidente ocorrido pouco antes das 9h30 desta segunda-feira, está a causar um forte congestionamento na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava - Machico, mais precisamente no final do túnel João Abel de Freitas.

O congestionamento de mais de um quilómetro de extensão, mas que está nesta fase a ser resolvida, o que poderá indicar não ter sido muito grave.