Mau tempo cancela procissão do voto de São Tiago Menor à Igreja de Santa Maria Maior

Em virtude das condições climatéricas, a celebração em homenagem a São Tiago Menor, Santo Padroeiro do Funchal, será realizada integralmente na Sé sem se efectuar a procissão até à igreja de Nossa Senhora do Socorro, informou esta quinta-feira a CMF e a Diocese do Funchal.

Às 10 horas, na Igreja da Sé iremos rezar a oração das laudes e às 11:00 celebraremos a solene eucaristia do Voto de São Tiago, dentro da Igreja da Sé. Diocese do Funchal