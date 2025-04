Mau tempo leva a cancelamento do ‘Funchal Eco Swim’

O IX Funchal Eco Swim foi cancelado devido às previsões de mau tempo para o mar nos próximos dias, que impossibilitam a organização de proceder ao transporte e montagem da plataforma de apoio à prova.

A informação tem sido divulgada pelo Clube Naval do Funchal, entidade responsável pela organização deste evento desportivo, que estava inserido no o Grande Prémio Cidade do Funchal, agendado para amanhã, 1 de Maio, às 11 horas, na baía da Quinta Calaça.