Thomaz expõe 'Horário de Verão' no Fórum Madeira

Inaugurada a 27 de Março, a residência artística do Art in Forum já tem um novo artista confirmado para a próxima exposição: Thomaz Moreira. A exposição intitulada ‘Horário de Verão’ dá continuidade ao projecto ‘Fórum, local’, estando a sua inauguração agendada para esta quinta-feira, às 18h30.

O artista inspirou-se os 7 anos em que reside na ilha, tendo recriado as suas memórias de Verão através desta exposição no Fórum Madeira.

Esta é uma mostra que pretende explorar a concepção colectiva da imagem do que é o Verão através da pintura.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:



09h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal;

09h30 - Conferência 'Comemoração do Dia Mundial da Consciencialização Sobre o Autismo' no auditório do Centro de Estudos e História do Atlântico Alberto Vieira;

16h00 - Cerimónia de descerramento do busto do antigo diplomata Aristides de Sousa Mendes;

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 3 de Abril:

1682 - Morre, com 64 anos, o pintor religioso barroco espanhol Bartolomé Esteban Murillo. Entre seus principais patronos estavam as ordens religiosas, especialmente os franciscanos, e as confrarias em Sevilha (Sevilha) e Andaluzia.

1973 - Surge o código de barras nos Estados Unidos.

1981 - O Presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, pede ao Senado a concessão de uma ajuda de 1.200 milhões de dólares (700 milhões de contos) a Portugal, Espanha, Grécia e Turquia.

1982 - A primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, envia uma força naval para o Atlântico Sul, para responder à invasão das ilhas Falkland/Malvinas pela Argentina.

1987 - Cai o X Governo Constitucional, chefiado por Aníbal Cavaco Silva, após a aprovação da moção de censura apresentada pelo Partido Renovador Português (PRD) na Assembleia da República.

1991 - Morre, aos 86 anos, o escritor e jornalista britânico Henry Graham Greene, autor de Gun for Sale (1936), The Confidential Agent (1939) e The Ministry of Fear (1943).

2006 - É assinado o protocolo entre o Ministério da Cultura e o comendador Joe Berardo para a criação da Fundação de Arte Moderna e Contemporânea - Colecção Berardo, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

2008 - O Governo português aprova uma proposta que permite que sentenças proferidas pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) a cidadãos da ex-Jugoslávia, até a um máximo de 25 anos de prisão, possam ser cumpridas em Portugal.

2013 - A moção de censura ao Governo apresentada pelo PS é "chumbada" com os votos contra da maioria PSD/CDS-PP que sustenta o executivo liderado por Pedro Passos Coelho.

2017 - Pelo menos 10 pessoas morrem e várias ficam feridas numa explosão no metro de São Petersburgo, na Rússia.

2023 - Morre, aos 74 anos, Yunupingu, líder aborígene australiano, reconhecido como um "tesouro vivo" pela Austrália e pioneiro na defesa dos direitos do seu povo.

