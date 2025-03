A freguesia de São Roque celebrou, esta quarta-feira, o seu 446.º aniversário que contou com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira. Na ocasião, destacou a importância desta freguesia para o desenvolvimento da cidade e de todo o trabalho e investimento já realizado. “São Roque tem um papel fundamental na afirmação, desenvolvimento e progresso do Funchal. As freguesias fazem a cidade e, São Roque, pelo seu trabalho e contributo, é parte essencial desse crescimento”, afirmou.

O vice-presidente asseverou que “as freguesias são o corpo e alma da cidade” e lembrou a aposta da autarquia na descentralização, que se traduziu num aumento de 59% das transferências para as juntas de freguesia, num total de 9,3 milhões de euros durante o mandato. No caso de São Roque, a verba atribuída ascendeu a 856 mil euros para todo o quadriénio. “Não nos limitámos a transferir mais competências e responsabilidades para as juntas, fizemo-lo com o devido reforço financeiro para que possam responder às necessidades da população com maior proximidade e eficiência”, explicou.

Entre os demais apoios e investimentos públicos do executivo, o autarca mencionou o investimento realizado com a abertura do Caminho do Calhau em São Roque, lembrando que esta acessibilidade trouxe "qualidade de vida aos moradores, com uma nova rede de abastecimento de água e ligação à rede de saneamento".

Entre as obras ainda a decorrer na freguesia, destacou duas acessibilidades: o alargamento do Caminho do Oliva, uma intervenção de quase 400 mil euros que ficará concluída em setembro, e o novo arruamento à Entrada n.º 87, que estará terminado em abril, num investimento superior a 400 mil euros.

Na área do desporto, apontou a inauguração, que decorreu hoje, da renovação do campo polidesportivo de São Roque, um investimento de quase 300 mil euros.

Bruno Pereira concluiu reafirmando que o objectivo do actual executivo “será sempre a aposta num trabalho de grande proximidade com a população”, garantindo que os apoios sociais, a melhoria das infra-estruturas e das acessibilidades continuará a ser uma "prioridade, reforçando o compromisso da autarquia em garantir a máxima qualidade de vida aos munícipes", remata nota enviada.