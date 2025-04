São Vicente celebra Dia Mundial do Livro

A Biblioteca Municipal de São Vicente assinalou, esta manhã, o Dia Mundial do Livro, comemorado a 23 de Abril.

Para o efeito foi promovida uma sessão de promoção da leitura e a valorização da literatura infantojuvenil que teve como orador convidado o autor Nuno Barros, reconhecido pelas obras 'Firmino e o Roubo das Bolas de Berlim', 'Firmino e o Mágico da Aldeia do Campo' e 'Firmino e a Aventura no Parque Fantasia'

Nessa interacção com os alunos do 5.º e 6.º anos, o escritor partilhou a narrativa de 'Firmino e a Aventura no Parque Fantasia', oferecendo "uma experiência literária enriquecedora e inspiradora", destaca a autarquia em comunicado de imprensa.

No final da sessão, Nuno Barros dedicou ainda algum tempo para dar autógrafos nos livros dos jovens leitores.