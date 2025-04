Associação recolhe três gatos bebés abandonados perto do Oudinot

"É difícil entender o que vai na cabeça de uma pessoa que abandona três bebés com menos de oito semanas perto de uma estrada imensamente movimentada". É desta forma que a associação de bem-estar animal Vamos lá Madeira e.V. dá conta do mais recente resgate realizado, na manhã desta terça-feira, na zona exterior do centro comercial Oudinot, no Funchal.

A associação repudia o comportamento, visto os animais, com menos de oito semanas, terem sido deixados ao abandono e com risco de serem atropelados.

Esclarece, numa publicação deixada nas redes sociais, que "um bom samaritano" pediu ajuda e ficou com os gatos até a associação chegar, evitando desta forma o pior.

Dá conta que actualmente a Vamos Lá Madeira e.V. tem cerca de 30 bebés para serem recolhidos e colocados para adopção. "Não conseguimos manter este ritmo sem ajuda de mais famílias de acolhimento temporário".

Por isso, deixa na publicação o contacto para quem quiser ser família temporária de uma ninhada de bebés.