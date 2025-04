Porto do Funchal com quase cinco mil pessoas esta quarta-feira

Esta quarta-feira, pelo Porto do Funchal passam quase cinco mil pessoas, entre passageiros e tripulantes que chegam a bordo de dois navios de cruzeiro. Um terceiro navio faz escala no Porto Santo, numa deslocação que inicialmente não estava prevista, levando 63 passageiros e 68 tripulantes à 'Ilha Dourada'.

O Mein Schiff 7, com 2.930 passageiros e 1.019 tripulantes, chegou no final da tarde de terça-feira, pernoitando no Terminal Sul, no cais 3, numa escala de 24 horas. Tem a saída prevista para as 18 horas, com destino a Lisboa. A viagem de 10 dias, que começou em Las Palmas de Gran Canaria, termina a 7 de Maio, em Hamburgo, na Alemanha.

Já esta quarta-feira, entrou no Porto do Funchal o navio Amadea, trazendo à Madeira 769 pessoas (450 passageiros e 319 tripulantes). Está a realizar um cruzeiro de 14 dias, que o vai levar ainda até Ferrol (Espanha), Saint-Malo e Rouen (França), Bruges (Bélgica), Hamburgo e Bremen, ambos na Alemanha.

No Porto Santo está o navio de expedição National Geographic Orion. Depois de ter passado pelo Funchal desde a segunda-feira, está a fazer escala no Porto Santo, algo que não estava inicialmente previsto, onde chegou durante a madrugada. Por volta das 20h45, o navio partirá para Ponta Delgada, nos Açores.