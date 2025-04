Movimento intenso no Porto do Funchal com 3 navios de cruzeiro e mais de 7 mil pessoas

O Porto do Funchal amanheceu esta terça-feira com três navios de cruzeiro, que trazem à Região mais de 5.470 passageiros e 1.807 tripulantes, informa a APRAM.

Os gigantes 'AIDAprima', com 3.548 passageiros e 962 tripulantes, e o 'Oosterdam', com 2.632 pessoas a bordo (1.855 passageiros e 777 tripulantes), juntam-se ao 'National Geographic Orion', um navio de expedição, que chegou no final de segunda-feira à Madeira, pela ‘mão’ da JFM Shipping.

É uma estreia no Funchal, deste navio da Lindblad Expeditions, que traz 131 pessoas a bordo: 63 passageiros e 68 tripulantes. Tem ao leme o sueco Tom Leo Gustaf Granstrand, e faz-se ao mar no final do dia, rumo ao Porto Santo onde vai pernoitar, antes de seguir viagem rumo a Ponta Delgada, nos Açores.

Já o 'AIDAprima', que é agenciado pela Blatas, entrou no Porto do Funchal às 6h15 proveniente de Santa Cruz de La Palma, e tem a partida prevista para as 17 horas, com destino a Leixões. Está numa viagem de 60 dias, que começou no início de Março no Dubai, e termina a 6 de maio, em Hamburgo. Também agenciado pela Blatas, o 'Oosterdam', de bandeira dos Países Baixos, chegou às 7 horas de Ponta Delgada e parte às 17 horas, rumo a Ceuta.

No final da tarde, sensivelmente à hora da partida destes dois navios, chega o 'Mein Schiff 7' com 2.930 passageiros e 1.019 tripulantes. Viaja do porto de Santa Cruz de Tenerife, e tem Lisboa como destino. Vai pernoitar no Funchal, seguindo viagem quarta-feira, às 18 horas, prosseguindo um cruzeiro de 10 dias que saiu de Las Palmas de Gran Canária, e termina em Hamburgo.