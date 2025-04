Cinco navios e 14.700 pessoas animam fim-de-semana prolongado

Cinco escalas e perto de 14.700 pessoas. São estes os números deste fim-de-semana prolongado no Porto do Funchal, de acordo com a APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.

Esta sexta-feira, estão na Madeira três navios. O primeiro a chegar foi o ‘Ventura’, da P&O Cruises, agenciado pela Blatas. Com 3.131 passageiros e 1.183 tripulantes, o navio capitaneado pelo britânico James Alexander Brown, chega do porto espanhol de La Corunha às 6h30, e tem partida prevista para as 17 horas desta sexta-feira, rumo a Santa Cruz de La Palma.

O ‘Ventura’, construído em 2008, está a realizar um cruzeiro de 13 dias pelo corredor Atlântico. Largou a 20 de Abril de Southampton, visitando: La Corunha, Funchal, Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife, Arrecife e Lisboa, antes de regressar a Southampton no dia 3 de Maio.

Também na Madeira, está o ‘Queen Victoria’. Entrou no Porto do Funchal pelas 7h15, com 2.877 pessoas (1.894 passageiros e 983 tripulantes), vindo de Southampton.

O navio da Cunard, também agenciado pela Blatas, faz no Funchal a primeira paragem de um cruzeiro de 13 dias, que o vai levar a Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife e Cadiz antes de terminar a viagem em Southampton, a 4 de maio. Tem a partida prevista para as 16 horas.

Mais pequeno em dimensão, mas não em requinte, o ‘Le Lyrial’ é o terceiro navio do dia na Madeira. Com 140 passageiros e praticamente o mesmo número de tripulantes (139), o navio da Ponant tem a chegada prevista para as 17:15, pernoitando no Funchal Está a realizar uma viagem de reposicionamento para o Norte de Europa, onde vai fazer a temporada dos fiords. Chega de San Sebastian de La Gomera e segue viagem este sábado, pelas 14 horas, para Lisboa.

Vai cruzar-se com o ‘MSC Virtuosa’, que chega na manhã deste sábado ao Funchal, proveniente de Lisboa. O navio, agenciado pela JFM Shipping, traz a bordo 5.193 passageiros e 1.655 tripulantes, e tem como capitão o italiano Maurizio Ruggiero.

O ‘MSC Virtuosa’, prossegue viagem para Las Palmas de Gran Canaria, 18 horas, num cruzeiro que começou e acaba em Southampton. Pelo meio, vai visitar os portos de: Santa Cruz de Tenerife, Arrecife e Vigo, além dos já referidos Lisboa, Funchal e Las Palmas de Gran Canaria.

Por último, no domingo, chega o ‘Le Boréal’, da Ponant. O navio gémeo do ‘Le Lyrial’ está também numa viagem de reposicionamento para o Norte da Europa, onde vai estar na época dos fiords. Agenciado pela Blatas, tem chegada prevista para o meio-dia, proveniente de Santa Cruz de La Palma, passando a noite no terminal Norte, antes de seguir viagem, segunda-feira, para Lagos.

Navega com 350 pessoas (200 passageiros e 150 tripulantes), numa viagem de nove dias que começou em Las Palmas de Gran Canária e termina em, Lisboa, depois de escalas em Santa Cruz de Tenerife, San Sebastian de La Gomera, Funchal, Lagos e Setúbal.