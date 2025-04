Três navios fazem movimentar 6.200 pessoas no Porto do Funchal

O Porto do Funchal recebe, esta segunda-feira, três navios de cruzeiro: Marella Explorer, Nieuw Statendam e o National Geographic Orion. Um movimento que traz à Madeira perto de 6.200 pessoas, entre passageiros e tripulantes.

"O primeiro navio a chegar, logo pelas sete horas, foi o ‘Explorer’ com 2.472 pessoas a bordo (1701 passageiros e 771 tripulantes). Está a realizar um cruzeiro de 16 dias, que começou a 17 de Abril em Bridgetown, Barbados, e termina a 3 de Maio em Palma de Maiorca. O navio, comandado pelo romeno Silviu Mitrea, segue viagem às 17 horas, rumo ao porto espanhol de Cadiz", revela a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.

"Pelas nove horas, entrou no porto o Nieuw Statendam. O navio da Holland America Line, chega de Santa Cruz de Tenerife, prosseguindo o cruzeiro às 20 horas, rumo ao porto de Leixões. Com 2.623 passageiros e 963 tripulantes, está a realizar uma viagem de 28 dias, que saiu a 5 de Abril de Fort Lauderdale (Florida, Estados Unidos) e termina a 3 de Maio, em Dover (Inglaterra). Durante a viagem, tem programadas escalas nas Bermudas, Marrocos, França, Ilhas Canárias e Países Baixos. País, do seu capitão, Bernard Draper", acrescenta.

Por último, com chegada prevista para as 19 horas, proveniente de Santa Cruz de Tenerife, o National Geographic Orion estreia-se na Madeira. Com 131 pessoas a bordo (69 passageiros e 68 tripulantes), tem ao leme o sueco Tom Leo Gustaf Granstrand. Vai cumprir uma escala de 26 horas, deixando o Funchal às 21 horas de terça-feira, em direcção aos Açores". APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira

O Le Boréal, que chegou na tarde de domingo, continua no porto até ao final da tarde (18 horas), altura em que segue viagem para Lagos.