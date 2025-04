Quase 50 mil pessoas já prestaram homenagem ao Papa desde quarta-feira

Quase 50 mil pessoas já passaram diante do caixão do Papa Francisco desde a manhã de quarta-feira na Basílica de São Pedro, que permaneceu aberta praticamente toda a noite para receber os fiéis, anunciou hoje o Vaticano.

Entre as 11:00 de quarta-feira (10:00 em Lisboa) no Vaticano e as 08:30 de hoje (07:30 em Lisboa), 48.600 pessoas passaram diante do caixão do Papa para lhe prestar homenagem, incluindo 13.000 fiéis durante a madrugada de hoje, declarou o Vaticano.

O velório do Papa está a acontecer na Basílica de São Pedro e vai durar três dias para que os fiéis possam se despedir de Francisco.

O funeral será realizado no sábado, quando são esperados religiosos, várias autoridades e líderes de todo o mundo para participarem nas exéquias.

O Papa morreu na segunda-feira aos 88 anos, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC), depois de 12 anos de pontificado.

Nascido em Buenos Aires, em 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta e primeiro latino-americano a chegar à liderança da Igreja Católica.

A última aparição pública aconteceu no domingo de Páscoa, no Vaticano, na véspera de morrer.

O Papa esteve internado durante 38 dias devido a uma pneumonia bilateral, tendo tido alta em 23 de março.