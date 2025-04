MPT defende devolução máxima do IRS aos funchalenses

O MPT reafirma que defende que o Funchal deve devolver o máximo possível de IRS aos seus munícipes. Num comunicado enviado à imprensa, o deputado municipal Valter Rodrigues indica que "esta medida representa um alívio fiscal essencial para as famílias e uma gestão responsável dos recursos públicos".

"No entanto, nem todas as autarquias da Madeira seguem este exemplo. Santa Cruz, por exemplo, opta por não devolver qualquer percentagem do IRS aos seus munícipes. Porque razão não confiam nas famílias para gerir melhor o seu próprio dinheiro?", questiona o MPT

O partido considera que, no Funchal, a devolução poderia ter sido maior mais cedo, "mas foi travada pela oposição da altura, que impediu a Coligação Confiança de aplicar esta medida". O MPT "mantém-se firme na defesa de políticas fiscais justas e na devolução do máximo possível aos contribuintes".

"Não queremos candidatos paraquedistas, que só aparecem em eleições sem conhecer a realidade dos funchalenses. Defendemos uma gestão transparente e responsável, que privilegie sempre os interesses da população", termina Valter Rodrigues.