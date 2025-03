Euro cai face ao dólar pela segunda sessão após alertas do BCE

O euro caiu esta quinta-feira face ao dólar, pela segunda sessão consecutiva, no mesmo dia em que a presidente do BCE avisou que as tarifas dos EUA sobre as importações europeias podem aumentar a inflação.

Pelas 18:01 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0844 dólares, quando na quarta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,0892.

O euro também recuou face à libra e ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,0833 dólares.

Na sessão de ontem, o euro oscilou entre 1,0815 e 1,0917 dólares.

A presidente do BCE alertou ontem que a imposição pelos Estados Unidos de tarifas de 25% sobre importações europeias pode reduzir o crescimento da zona euro até 0,3 pontos percentuais no primeiro ano e aumentar a inflação.

Esta estimativa foi apresentada por Christine Lagarde perante a Comissão de Assuntos Económicos do Parlamento Europeu.

Se a União Europeia (UE) responder aumentando as tarifas sobre as importações dos Estados Unidos (EUA), este impacto aumentaria para cerca de meio ponto percentual, acrescentou a presidente do BCE, insistindo que estas estimativas estão sujeitas a uma "considerável incerteza".

Em relação à política de taxas de juro do BCE, Lagarde insistiu que o banco central "está determinado a garantir que a inflação estabiliza de forma sustentável na sua meta de médio prazo de 2%", mas não pode comprometer-se antecipadamente com uma trajetória de taxas específica, especialmente nas atuais condições incertas.

No início do mês, o BCE implementou o seu sexto corte nas taxas de juro desde junho passado, elevando para 2,5% a taxa de depósito, que agora usa como referência.

Divisas................quinta-feira..........quarta -feira

Euro/dólar............1,0844...............1,0892

Euro/libra............0,83668.............0,83898

Euro/iene.............161,34...............162,99

Dólar/iene............148,76...............149,63