Ouro atinge novo máximo histórico acima dos 3.115 dólares

O preço do ouro, um dos ativos de refúgio em tempos de incerteza, atingiu hoje um novo máximo histórico de 3.115,97 dólares por onça.

O preço do ouro superou, pelas 06:53, o máximo anterior atingido na sexta-feira, quando chegou aos 3.086,82 dólares, o que representa uma subida de 0,95%.

Desde o início do ano, o metal precioso valorizou mais de 18%.

As tensões geopolíticas, as tarifas, as dúvidas sobre a situação económica mundial e as compras dos bancos centrais estão a levar o ouro a máximos históricos.