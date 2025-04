Portugal é ultrapassado pelos Países Baixos e cai para sétimo no ranking da FIFA

Portugal foi ultrapassado pelos Países Baixos no ranking da FIFA, tendo caído para o sétimo lugar de uma classificação que foi hoje divulgada e que continua a ser liderada pela Argentina, campeã mundial de futebol.

Apesar de ter alcançado a qualificação para as meias-finais da Liga das Nações A, afastando a Dinamarca nos 'quartos', e de os neerlandeses terem sido eliminados pela Espanha, Portugal caiu uma posição na hierarquia da FIFA, em contraponto com os Países Baixos.

A outra alteração no top-10 aconteceu no pódio, com a Espanha a subir ao segundo lugar, relegando a França para o terceiro, à frente de Inglaterra (quarta posicionada) e Brasil (quinto), enquanto Bélgica (oitava), Itália (nona) e Alemanha (10.ª) mantiveram os posicionamentos anteriores.

Cabo Verde continua a ser o melhor representante dos PALOP, permanecendo no 72.º posto, à frente de Angola, liderada pelo treinador português Pedro Gonçalves, que desceu duas posições, para a 87.ª, enquanto Moçambique manteve-se na 96.ª.

O Azerbaijão, orientado pelo ex-selecionador português Fernando Santos, desceu dois lugares no primeiro ranking divulgado pela FIFA em 2025, para o 119.º.