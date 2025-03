Valor das rendas baixa no Funchal, mas aumenta na média regional

Em 2024, "a renda mediana dos novos contratos de arrendamento em Portugal foi 7,97 €/m2, tendo as sub-regiões da Grande Lisboa (13,06 €/m2), Península de Setúbal (9,99 €/m2), Região Autónoma da Madeira (9,60 €/m2), Algarve (9,41 €/m2) e Área Metropolitana do Porto (8,85 €/m2) registado valores superiores ao nacional".

Por municípios, Funchal é o 7.º com os valores mais altos (11,42€/m2), sendo de destacar o facto de na capital madeirense os valores dos novos contratos terem diminuído no último trimestre do ano passado, face ao trimestre anterior, enquanto na média regional ter aumentado nesse período.

Significa que noutros concelhos, ainda que com valor inferior ao do Funchal, os novos contratos estão a aumentar o preço, subindo assim a média da Madeira.

"Em relação ao trimestre homólogo, a renda mediana aumentou em todas as sub-regiões NUTS III, com exceção de Terras de Trás-os-Montes (-7,6%). As rendas mais elevadas registaram-se na Grande Lisboa (13,49 €/m2), no Algarve (10,39 €/m2), na Península de Setúbal (10,35 €/m2), na Região Autónoma da Madeira (10,19 €/m2) e na Área Metropolitana do Porto (9,31 €/m2)", salienta o INE em mais uma divulgação feita esta sexta-feira.

E ainda realça que no 4.º trimestre de 2024, "verificou-se um aumento homólogo da renda mediana nos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes, destacando-se Guimarães (20,3%) com a maior variação homóloga e Lisboa com a maior renda mediana (16,04 €/m2), embora com uma taxa de variação homóloga (3,4%) inferior à nacional (9,3%). 14 dos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes apresentaram taxas de variação homóloga do número de novos contratos superiores à nacional (3,4%), destacando-se o Vila Nova de Gaia (26,5%), com a maior variação".

No caso do Funchal, se a variação trimestral foi de -10,1% contra o aumento de 3% na média regional, na variação homóloga o aumento foi de 3,9% contra os 9,6% na média da RAM, está entre as cinco sub-regiões NUTS III com valores medianos de rendas superiores ao nacional, tem a particularidade de juntamente com o Algarve (14,3%) terem registado "variações homólogas superiores à observada para o conjunto do país (9,3%)".

Numa análise semestral, "a renda mediana dos novos contratos de arrendamento em Portugal foi 7,97 €/m2, tendo as sub-regiões da Grande Lisboa (13,06 €/m2), Península de Setúbal (9,99 €/m2), Região Autónoma da Madeira (9,60 €/m2), Algarve (9,41 €/m2) e Área Metropolitana do Porto (8,85 €/m2) registado valores superiores ao nacional, isto tendo em conta a segunda metade do ano passado. Nos municípios madeirenses, além do Funchal o único que tem rendas superiores ao valor nacional, é Santa Cruz (9,02 €/m2).