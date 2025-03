PSP identifica quase 260 pessoas em operação no Cais do Sodré e Santos

A PSP identificou, entre sexta-feira e hoje, 258 pessoas no âmbito de uma operação de fiscalização e inspeção de estabelecimentos de diversão noturna no Cais do Sodré e Santos, em Lisboa.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através do Núcleo de Estrangeiros e Controlo Fronteiriço, realizou a operação de fiscalização de cidadãos estrangeiros e de controlo de espaços de diversão noturna entre as 23:30 de sexta-feira e as 02:30 de hoje.

Durante esta operação foram "fiscalizados vários estabelecimentos de diversão noturna e similares, identificados 212 cidadãos estrangeiros e 46 cidadãos nacionais", adiantou, em comunicado, a PSP.

Segundo a mesma nota, foi ainda elaborado um auto de notícia e apreendida uma arma por suspeita de arma de fogo ilegal, elaborada uma notificação de abandono voluntário de território e uma participação de comunicação à Autoridade Tributária (AT) pelo pagamento indevido a seguranças porteiros.

A PSP elaborou ainda quatro autos de notícia por contraordenação por fumarem no interior da estação do Metro.

Esta operação ocorreu sem incidentes.