"Um terço dos trabalhadores da ARM continuam com salários baixos", lembra o SITE

O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energias e Actividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas (SITE- CSRA) agendou para amanhã, dia 27 de Março, às 12 horas, uma conferência de imprensa, em frente à sede das Águas e Resíduos da Madeira (ARM), com declarações do dirigente nacional Dario Ferreira, que "acompanha a luta" dos trabalhadores desta empresa.

Em causa está "a ausência de respostas por parte do conselho de administração da empresa" perante as reivindicações do trabalhadores da ARM, que estiveram em greve, entre 28 de Fevereiro e 3 de Março.

"Na sequência da jornada de luta, com recurso a greve, levada a cabo pelos trabalhadores da ARM – Águas e Resíduos da Madeira nos passados dias 28 de Fevereiro e 3 de Março de 2025, perante a ausência de respostas por parte do conselho de administração da empresa, da tutela e do Governo Regional em matéria de propostas de revisão do AE – Acordo de Empresa para vigorar em 2025, assim sendo, foram agendados para os dias 25, 26 e 27 de Março, novos plenários de trabalhadores, com o objectivo de analisar e tomar medidas sobre o ponto de situação e ausências de respostas", pode ler-se na convocatória remetida pelo SITE às redacções.

O sindicato diz que "continua empenhado numa postura de diálogo e abertura à negociação colectiva", tendo inclusive deixado o repto para que fosse apresentada uma nova proposta que fosse ao encontro das “justas reivindicações dos trabalhadores", nomeadamente "os aumentos salariais, o aumento do subsídio de refeição, a progressão automática das carreiras”, na reunião tripartida na Secretaria Regional da Agricultura, Pescas e Ambiente, a 10 de Fevereiro último.

O SITE-CSRA realça ainda que "um terço dos trabalhadores da ARM continuam com salários baixos, posicionados nos níveis 1 e 2, sendo o salário mínimo a aplicar na ARM para 2025, no valor de 919.58 euros".

Numa outra nota, o sindicato dá ainda conta que "recorreu às autoridades competentes numa denúncia sobre coaçcão dos trabalhadores sindicalizados nesta organização sindical".

"A ARM tem pretendido retirar força negocial ao SITE- CSRA porque sabem bem que foi através da luta dos trabalhadores sindicalizados e organizados que foram conquistados direitos e melhorias nas condições de trabalho e de vida para quem trabalha na ARM", expõe a força sindical.