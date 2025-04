Velejadores Diogo Costa e Carolina João descem a sextos na classe 470 em Maiorca

Os velejadores olímpicos portugueses Diogo Costa e Carolina João perderam hoje a liderança da classe mista 470 do Troféu Princesa Sofia, a decorrer em Palma de Maiorca, descendo ao sexto lugar após três dias de regatas.

A dupla lusa, quinta classificada em Paris2024, teve hoje um dia menos conseguido, sendo 14.ª classificada nas duas regatas realizadas e caiu para sexta, numa classe agora liderada pelos italianos Elena Berta e Giulio Calabro.

Na mesma classe, Beatriz Gago e Rodolfo Pires também desceram na classificação, do 15.º para o 17.º lugar, após terem sido 11.os e 18.os nas duas regatas realizadas pela frota de ouro.

Na primeira competição oficial do novo ciclo olímpico, com vista a Los Angeles2028, a também olímpica Mafalda Pires de Lima subiu a nona em kite, em resultado de dois nonos, um oitavo e um sexto postos nas regatas do dia.

Integrado na frota de prata, o seu irmão, Tomás Pires de Lima, é agora 29.º na prova masculina de kite, após ser terceiro nas duas primeiras regatas da jornada e 10.º e 13.º nas seguintes.

Na classe Ilca 6, Maria Figenschou e Luísa Peres competem ambas na frota de prata, ocupando o 76.º e o 97.º lugar, respetivamente.

Também na frota de prata, mas em Ilca 7, Lourenço Mateus e João Pontes são, respetivamente, 74.º e 81.º classificados, enquanto Francisco Fonseca segue na de bronze e é 124.º.

Finalmente, no IQFoil masculino, Ricardo Correia desceu a 90.º, numa 54.ª edição do Troféu Princesa Sofia que decorre até sábado em Palma de Maiorca.