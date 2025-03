Paulo Brito teme que abstenção seja a grande vencedora

O cabeça de lista do Partido Popular Monárquico (PPM), Paulo Brito, destacou a importância deste acto eleitoral para a estabilidade da Madeira, sublinhando que é essencial evitar sucessivos regressos às urnas.

"A importância deste dia é enorme, porque queremos garantir a estabilidade da nossa Região e evitar constantes actos eleitorais", afirmou o candidato, que exerceu o seu direito de voto, durante esta manhã, no Liceu Jaime Moniz, no Funchal.

Paulo Brito manifestou ainda preocupação com a elevada taxa de abstenção, que considera ser um dos principais desafios destas eleições. "A abstenção é o que mais nos preocupa, porque votar é um direito e um exercício de cidadania. Se houver muita abstenção, continuaremos a viver um período de instabilidade política na Madeira", alertou.

Questionado sobre a possível evolução dos níveis de participação eleitoral, Paulo Brito mostrou-se céptico e receoso com o aumento do número de eleitores que vão optar por não ir às urnas. "Desconfio que vamos ter ainda mais abstenção desta vez. Parece-nos que as pessoas já estão cansadas de terem que ir às urnas repetidamente", afirmou.