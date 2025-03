Francisco Franco perde com a Quinta dos Lombos e falha final da Taça de Portugal

A Quinta dos Lombos marcou hoje encontro com o Benfica na final da Taça de Portugal feminina de basquetebol, ao 'cilindrar' formação madeirense do CDE Francisco Franco/Hospital Particular da Madeira por 103-51, numa segunda meia-final sem história.

O equilíbrio que se verificou no primeiro encontro, entre as 'encarnadas' e o GDESSA, esteve ausente neste embate, que a formação de Carcavelos, sexta classificada da principal liga portuguesa de basquetebol feminina, dominou por completo e já tinha resolvido ao intervalo (50-25).

O favoritismo e a superioridade da Quinta dos Lombos confirmaram-se do primeiro ao último minuto e o resultado é a melhor prova disso, pois a equipa mais forte somou mais do dobro dos pontos do seu opositor.

O primeiro período foi muito revelador do que iria ser o jogo, pois a Quinta dos Lombos ganhou logo aí uma vantagem confortável (31-17), que iria aumentar até ao intervalo, depois de um parcial de 19-8 no segundo quarto.

A equipa madeirense, que milita no Nacional da I Divisão feminina. mostrou vontade e garra, mas não teve argumentos para contrariar o poderio adversário, que foi notório em todos capítulos.

A norte-americana Jenna Mallestone tentou remar contra a maré e puxar pela Escola Francisco Franco, tendo concluído o jogo com 22 pontos, mas foi uma luta inglória ante a força individual e coletiva dos Lombos.

A segunda parte foi uma cópia da primeira e não teve história, pois a Quinta dos Lombos continuou imparável, voltando a vencer claramente os últimos dois períodos (29-11 e 24-15).

A Quinta dos Lombos apurou-se, assim, sem dificuldades para a final, marcando encontro para domingo com o Benfica.