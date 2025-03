Marítimo recebe FC Porto nos 'quartos' da Taça de Portugal

O Marítimo da Madeira Andebol SAD vai defrontar nos quartos-de-final da Taça de Portugal em andebol masculinos, o conjunto do FC Porto, partida que terá lugar no pavilhão dos verde-rubros.

O sorteio teve lugar esta tarde na sede da Federação de Andebol de Portugal com a ronda dos quartos a estar agendada para o dia 18 de Abril.

O vencedor do encontro entre verde-rubros e dragões irão defrontar a formação que vencer na partida entre Vitórias de Guimarães e Avanca.

Os outros encontros da eliminatória irá opor o ABC de Braga ao Almada AC, enquanto o Águas Santas recebe a visita do detentor do troféu, o Sporting. O outro encontro será o Vitória de Guimarães-Avanca.

Já as meias-finais, este ano serão realizadas as duas mãos e não em fase concentrada. A primeira mão está já marcada para o dia 15 de Maio, com a segunda mão a ter lugar no dia 18 de Maio.