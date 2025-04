"Proteger as crianças é um compromisso colectivo", garante Paula Margarido

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude apelou, hoje, aos madeirenses para que "recusem o silêncio, o conformismo e a indiferença perante qualquer forma de violência ou negligência" praticada contra as crianças.

"Proteger as crianças é, antes de tudo, um compromisso colectivo", afirmou a governante que presidiu à sessão de abertura da conferência 'Olhar Direito para as Crianças'.

Organizado pelo Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, o debate, promovido no âmbito das celebrações do mês da prevenção dos maus-tratos na Infância, juntou várias entidades. Entre elas, o presidente do Conselho Regional da Madeira, da Ordem dos Advogados, Artur Baptista, e o constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia.

Para Paula Margarido, esta conferência constituiu mais um momento de reflexão e de aprendizagem para uma melhor acção colectiva.