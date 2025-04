Três feridos em acidente na Calheta

Uma colisão entre duas viaturas, ocorrida esta manhã na estrada regional, no Arco da Calheta, provocou três feridos.

As vítimas, dois homens de 50 e de 28 anos e uma mulher de 25 anos, foram socorridos pelos Bombeiros Voluntários da Calheta, que estiveram no local com três ambulâncias e uma viatura de desencarceramento.

A PSP esteve no local.

Os ferimentos das vítimas são para já desconhecidos.