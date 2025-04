Associação de Canoagem e Projecto ecoRoute promovem turismo subaquático sustentável

A Associação Regional de Canoagem da Madeira (ARCM) e o Projecto ecoRoute formalizaram ontem, 23 de Abril, um memorando de entendimento com o objectivo de impulsionar o Turismo Subaquático Cultural e Natural (UCNT) de forma inteligente e ecológica na Região. A parceria foi selada numa cerimónia que contou com a presença do presidente da ARCM, Viriato Timóteo, e do representante do Projecto ecoRoute, Alexandre Brazão, do Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea (CEAM).

O Projecto ecoRoute, cofinanciado pela União Europeia através do FEAMPA, visa transformar arquipélagos como a Madeira e os Açores em destinos UCNT inteligentes, valorizando os seus recursos naturais e culturais. A colaboração com a ARCM surge como um passo estratégico para alcançar este objectivo, fomentando a troca de informações e o desenvolvimento de iniciativas conjuntas.

O acordo estabelece diversas áreas de cooperação, incluindo a partilha de conhecimentos para promover o turismo subaquático inteligente, a criação de parcerias para proteger o património, a participação em workshops e campanhas de sensibilização, e a capitalização dos resultados do projecto a longo prazo.

Em concreto, a parceria prevê a participação da ARCM em acções de sensibilização para a protecção dos ambientes subaquáticos, incluindo a limpeza de praias e a recolha de lixo subaquático. Adicionalmente, serão exploradas acções educativas conjuntas na área do património subaquático, envolvendo os jovens atletas das equipas de desportos aquáticos da ARCM. Existe ainda a possibilidade de os praticantes de canoagem contribuírem com dados sobre os resíduos observados e recolhidos durante as suas actividades diárias.