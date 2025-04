Associação denuncia abate ilegal de jacarandá em Câmara de Lobos

A Associação de Defesa do Património da Madeira (ADPM) vem denunciar o abate ilegal de um jacarandá adulto, um acto que diz ser de "incúria ambiental e desrespeito flagrante pelas normas de ordenamento do território", ocorrido na madrugada desta quarta-feira, na envolvente da Quinta do Serrado, no concelho de Câmara de Lobos,

"Esta árvore, que se encontrava dentro do raio de protecção da propriedade classificada e em plena zona de Reserva Agrícola Nacional (RAN), foi abatida sem qualquer autorização prévia, sem acompanhamento de fiscalização competente e ausente de qualquer presença policial", explica a associação, acrescentando que o sucedido reveste-se de "particular gravidade" não apenas pelo valor paisagístico e ecológico do jacarandá — árvore de reconhecido mérito ornamental e identitário — mas também pela total ausência de critérios técnicos ou de segurança na sua remoção.

"A operação foi levada a cabo com ferramentas manifestamente desajustadas ao trabalho arbóreo e sem qualquer tipo de equipamento de protecção individual, configurando um risco inadmissível para os envolvidos e para terceiros", adianta.

Este abate, para além de ferir a legalidade, representa um atentado contra o património natural e cultural da freguesia, devendo ser alvo de uma investigação célere por parte das entidades competentes. Impõe-se uma actuação firme para que acções desta natureza não se repitam e para que se salvaguarde o que resta da integridade paisagística da Quinta do Serrado. Associação de Defesa do Património da Madeira

A Associação de Defesa do Património da Madeira exige, "com urgência", uma resposta por parte das autoridades locais e regionais, "bem como a reposição dos valores ambientais e legais lesados".