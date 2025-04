O Algarve agora mais perto: Voos directos Funchal / Faro / Funchal

Este Verão, chegar ao Algarve será mais fácil e cómodo com a nova ligação directa da TAP entre o Funchal e Faro.

De 2 de Junho a 11 de Setembro aproveite os dois voos semanais às Segundas e Quintas e descubra o melhor do sul de Portugal, seja numa simples escapadinha ou numas férias prolongadas.

Praias douradas, mar calmo e gastronomia irresistível, o Algarve é o lugar perfeito para umas férias inesquecíveis, seja em família ou com os seus amigos.

Ver Galeria

A Intertours sugere-lhe uma escapadinha de 3 noites com estadia no Pestana Gramacho Residences em regime de só alojamento, voo com bagagem de porão, transporte aeroporto / hotel / aeroporto com assistência local, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e seguro de viagens.

Tanto o preço como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Consulte a Intertours e obtenha o seu programa personalizado, feito à sua medida, com opções que incluem alojamento e experiências à sua escolha.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]

Para ficar a conhecer estas e mais sugestões, subscreva a newsletter aqui.

Intertours

Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920 | Avenida Arriaga, 30 -3º - 291 209 900

Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880

Email: [email protected]

FOTOS: @AdobeStock