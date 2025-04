Museu 'cheio' para a apresentação do livro de João Abel de Freitas

‘Espreita Delas’, o novo livro de João Abel de Freitas, é esta segunda-feira, 28 de Abril, oficialmente apresentado, em cerimónia a decorrer no Museu de Imprensa da Madeira.

Entre as muitas individualidades presentes, destaque para as presenças dos presidentes do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, e ainda do ex-presidente do Governo, Alberto João Jardim, e do antigo secretário regional do Turismo e Cultura, João Carlos Abreu, estes dois últimos oradores na apresentação do livro.

A obra tem uma forte componente solidária, com a totalidade da receita da sua venda a reverter para o Centro Social e Paroquial da Encarnação.

Com uma escrita directa, emotiva e envolvente, João Abel de Freitas revisita o seu percurso de vida, da infância no Funchal à juventude marcada por desafios familiares, passando pelas etapas desportiva, militar e empresarial, sempre sustentado por valores como a responsabilidade, a solidariedade e a perseverança. Dividido em capítulos temáticos, o livro destaca o papel central da família na formação do autor, com especial relevo para a figura da mãe, que descreve como exemplo maior de coragem e dedicação. São também referidos com emoção os avós, tios, irmãos e primos que deixaram marcas indeléveis na sua personalidade. Para além das memórias pessoais, ‘Espreita Delas’ inclui uma selecção de textos que João Abel de Freitas publicou ao longo de 31 meses no DIÁRIO, entre artigos de opinião, cartas do leitor e outras reflexões que revelam o seu compromisso com a vida pública, o desenvolvimento regional e o debate de ideias.