Duarte Freitas defende inclusão feminina nas TIC como essencial para economia regional

O cecretário regional de Finanças, Duarte Freitas, defendeu, esta manhã, a importância de uma participação mais activa das mulheres no sector das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), sublinhando tratar-se não apenas de uma questão de equidade, mas também de uma necessidade estratégica para o desenvolvimento económico da Região.

"Na Região Autónoma da Madeira, as mulheres compõem mais de metade da população, pelo que o Governo Regional defende que uma participação igualitária nestas áreas das TIC não é apenas uma questão de equidade, é também uma questão económica. A inclusão de mais mulheres capazes nestas áreas aumentará a diversidade e, consequentemente, a competitividade e a economia da nossa Região", afirmou, durante o seu discurso na conferência 'Girls in ICT 2025 – Superando todas as divisões para uma transformação digital inclusiva',

O governante destacou ainda o papel da formação e da educação como pilares para esta transformação digital inclusiva, assegurando que o Governo Regional continuará a investir em programas de capacitação orientados para as mulheres, bem como a fomentar parcerias com o sector privado para criar oportunidades concretas de emprego e desenvolvimento profissional. "Queremos estimular o interesse das nossas jovens para que optem por cursos de ensino superior e carreiras profissionais nesta área", sublinhou.

Organizado pela Direcção Regional de Informática e enquadrado na iniciativa internacional da União Internacional de Telecomunicações, que assinala anualmente a 24 de Abril o Dia Internacional das Raparigas nas TIC, o evento reuniu especialistas, decisores políticos e jovens para debater a inclusão de género na tecnologia.