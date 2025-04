Com alguma emoção à mistura, João Abel de Freitas, autor do livro ‘Espreita Delas’, começou por justificar a escolha do Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos, por gostar “muito” de Câmara de Lobos, ademais do nome do avô, também João Abel de Freitas, estar perpetuado no nome atribuído à rua que passa defronte dos Paços do Concelho câmara-lobense.

Agradecido aos muitos “amigos e amigas” presentes na concorrida cerimónia, assim como, a todos os que o apoiaram neste desafio de escrever o livro, João Abel de Freitas justificou que o mesmo foi inspirado na frase de poeta cubano José Martí “todo homem deve numa vida plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro”. O livro era o que faltava cumprir”. É agora uma meta cumprida, até porque, “sempre gostei de me expressar através da escrita”, admitiu.

Escreveu o livro respondendo também a diversos apelos. “Sempre gostei de desafios”, afirmou.

Diz que o livro autobiográfico é também uma forma de tributo aos netos e dar-lhes “a conhecer melhor o que foi a vida deste avô”.