Detido por violência doméstica em Santana fica em liberdade

O homem com cerca de 50 anos que no passado sábado foi detido por violência doméstica no concelho de Santana ficou em liberdade.

O suspeito, que estava indiciado pela prática de um crime de violência doméstica e detenção de arma proibida, foi hoje ouvido em primeiro interrogatório no juízo de instrução criminal do Funchal, mas saiu com Termo de Identidade e Residência.

Ficou proibido de permanecer na residência onde habitava e de contactar com a vítima, sendo este afastamento controlado por meio electrónico.

Tal como o DIÁRIO noticiou em primeira mão, na sequência de uma denúncia, a Brigada de Investigação Criminal de Machico deslocou-se à casa do suspeito, onde acabou por encontrar também três armas de fogo que foram apreendidas.

Ao que foi possível apurar, a situação gerou algum aparato na localidade, tendo fontes próximas referido que as agressões “já duram há algum tempo”.