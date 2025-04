Mulher detida por agredir gravemente companheiro com guarda-chuva

Uma mulher, de 43 anos, foi detida por agressão grave, com um guarda-chuva, ao companheiro, que ficou inconsciente e com várias marcas na cara e uma lesão num dos olhos, num incidente ocorrido na sexta-feira, na Amadora.

Em comunicado hoje divulgado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP informou que as autoridades foram chamadas para uma situação que envolvia um "homem inconsciente dentro de uma viatura, que se encontrava na via pública".

No local, os agentes da PSP encontraram um homem "visivelmente ensanguentado, com o olho direito com várias escoriações, encontrando-se igualmente no local a companheira deste, com vestígios de sangue na roupa".

De acordo com a nota, os ferimentos na vítima teriam resultado de uma agressão com recurso a um guarda-chuva, com o qual a mulher infligira "vários golpes na cara do homem", com destaque para uma lesão num olho "que era bastante visível".

O homem, na presença das autoridades, desmaiou, sendo imediatamente socorrido e transportado de emergência para o hospital onde, após vários exames, permanece internado.

A mulher foi detida na freguesia da Mina de Água, na Amadora, pelo crime de violência doméstica, sendo posteriormente presente para primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Sintra, que determinou a proibição de contactos com a vítima e afastamento da residência com vigilância eletrónica.