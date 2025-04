José Manuel Rodrigues defende apoio às exportações

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, destacou, na tarde desta segunda-feira, a importância e o crescimento das empresas madeirenses, que com cada vez mais frequência e em maior número marcam presença nas feiras nacionais e internacionais. O governante visitou, na FIL – Feira Internacional de Lisboa, 13 empresas regionais que participam, até quarta-feira, na SAGAL EXPO – Feira de Exportações dos Sabores de Portugal.

Na ocasião destacou “a robustez das empresas” presentes, que contam com o apoio da Investe Madeira, a agência regional criada para a internacionalização do investimento, tutelada pela Secretaria Regional da Economia. “Tudo isto revela a pujança da economia regional, que cresce há 48 meses e que tem cada vez maior capacidade exportadora”, disse.

Rodrigues entende que, ainda, há capacidade para “crescer” através da produção regional feita a pensar nos mercados de exportação nacional e internacional”. No entanto, o secretário regional defende que é preciso “reduzir os custos de contexto e apoiar o transporte das exportações”. Dois aspectos essenciais, vincou, para assegurar a competitividade dos produtos regionais no mercado externo.

Na lista dos participantes estão as marcas Empresa de Cervejas da Madeira, Chábom, Chá 1419, Inocentro, Vinha Alta, Sweet&Sugar, Gesba - Empresa de Gestão do Sector da Banana, Dayoleta, Ilhapeixe, Ilhopan-Panificação Pastelaria, Sidra Madeira, G-CET Gestão Aduaneira e a empresa Martins e Martins.

José Manuel Rodrigues elogiou, também, a forma como a Invest Madeira organizou a presença na SAGAL EXPO.

A Invest Madeira estará presente durante o certame para apoiar todas as empresas regionais nos contactos com os parceiros, na divulgação de oportunidades de investimento na Madeira na área da alimentação e bebidas, bem como informar os benefícios e as vantagens de investir na Região Autónoma da Madeira.