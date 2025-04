PAN defende medidas concretas de apoio à habitação

No âmbito das Eleições Legislativas Nacionais de 2025, o PAN – Pessoas-Animais-Natureza, sob o lema 'Madeira, a nossa causa', reafirma o seu compromisso com a defesa de soluções concretas para "o grave problema da habitação que afecta milhares de famílias", também na Região Autónoma da Madeira.

Num momento em que o acesso à habitação condigna se torna cada vez mais difícil, o PAN propõe "uma revisão urgente e profunda do Programa Porta 65, com o objectivo de aumentar os valores de renda máxima elegíveis, reforçar substancialmente a respetiva dotação orçamental e alargar o apoio às despesas iniciais que, muitas vezes, são um entrave à autonomização dos jovens, como cauções e primeiras rendas."

Simultaneamente, o partido defende "a implementação de medidas fiscais que incentivem verdadeiramente o arrendamento acessível, nomeadamente a redução significativa do IRS aplicado aos senhorios que pratiquem rendas abaixo dos valores de mercado e que actualizem os valores de arrendamento abaixo da inflação".

Porque todas as famílias merecem apoio num momento de enorme pressão económica, o PAN propõe ainda que "os gastos com a prestação de crédito à habitação passem a ser dedutíveis em sede de IRS, promovendo assim uma maior justiça fiscal e aliviando o esforço das famílias que enfrentam mensalmente pesadas responsabilidades com a casa onde vivem".

“A habitação é um direito, não um luxo. E é inaceitável que tantos madeirenses continuem a viver em situação de enorme precariedade habitacional. Estas eleições são uma oportunidade para levarmos para a Assembleia da República a voz de quem exige medidas justas, concretas e eficazes para garantir o acesso à habitação", disse Válter Ramos, candidato do PAN Madeira às eleições legislativas nacionais.

Com estas propostas, o PAN reafirma "a sua visão de uma política centrada nas pessoas, onde o direito à habitação se concretiza com dignidade e responsabilidade social".