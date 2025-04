Rubina Leal defende importância da posição geoestratégica da Madeira para o País

A Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, recebeu em audiência a secretária de Estado da Defesa Nacional, Ana Isabel Xavier, que está de visita à Região por ocasião do Dia da Defesa Nacional. Esta audiência, que antecedeu a conferência subordinada ao tema 'Segurança e Defesa 2025', que teve como oradora a secretária de Estado e decorreu no Espaço IDEIA, no Parlamento Madeirense, serviu para a habitual apresentação de cumprimentos, mas também para discorrer sobre assuntos de interesse para a Madeira e para Portugal, em matéria de Defesa.

No que concerne à conferência que se seguiu, organizada pela Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional e acolhida pelo Parlamento, a Presidente da Assembleia Legislativa discorreu sobre a importância geoestratégica da Madeira.

Rubina Leal afirmou que a Região Autónoma da Madeira ocupa, no panorama nacional e europeu, uma posição atlântica de referência, em particular numa sociedade que é cada vez mais global. Defendeu igualmente que a Madeira agiganta Portugal na Europa, e no Mundo, especialmente quando olhamos para a sua dimensão arquipelágica, insular e ultraperiférica.

Rubina Leal lembrou que o triângulo marítimo português, onde se incluiu o continente Português, a Madeira e os Açores, constitui 48 % da totalidade das águas marinhas sob jurisdição dos Estados-Membros da União Europeia (UE) em espaços adjacentes ao continente europeu.

Assevera, ainda, que deve discutir a pertinência de se atribuir mais competências às Regiões Autónomas na gestão do domínio marítimo, algo que deve ser alvo de uma profunda e ponderada reflexão, nos mais variados quadrante da sociedade.

Dedicando uma parte da sua intervenção ao importante papel das Forças Armadas na nossa Região, observou ainda que as instituições militares têm sido parceiros essenciais no desenvolvimento da Madeira, pautando a sua conduta por um rigor, compromisso e profissionalismo assinaláveis.

Para além das missões de soberania, nomeadamente na defesa da plataforma continental, o seu contributo também se estende a diversas áreas do quotidiano regional.

Por fim, Rubina Leal dirigiu umas palavras a Eduardo Brazão de Castro, ex-secretário regional e ex-deputado da ALRAM, que foi homenageado nesta sessão. Relevou a sua dedicação à causa pública, o percurso profissional exemplar em defesa das bandeiras maiores da autonomia, bem como o contributo para o desenvolvimento da Madeira.