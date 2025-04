Rubina Leal encara ordens profissionais como parceiros e interlocutores privilegiados

A tomada de posse dos novos órgãos estatutários da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos, que decorreu esta terça-feira, no Museu de Arte Sacra do Funchal, contou com a presença da presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal. Na sua alocução, começou por felicitar os novos órgãos empossados, na pessoa da Eng. Débora Santos, nova presidente do Conselho Diretivo da Seção Regional, desejando um mandato profícuo na consolidação e fortalecimento do papel da Ordem dos Engenheiros Técnicos na nossa Região.

Rubina Leal estendeu depois as felicitações ao Bastonário da Ordem recentemente eleito, Eng. José Manuel Sousa.

A presidente do Parlamento madeirense destacou o facto de que as ordens profissionais têm no nosso País um papel "eminente no acesso, na representação e na regulamentação de uma determinada actividade laboral, referindo ainda o papel pedagógico, de divulgação do trabalho que cada ramo de actividade executa e como contribuiu para o bem-estar colectivo e desenvolvimento do País, em geral, e da Região, em particular, é de assinalar", disse em nota enviada.

Neste particular, Rubina Leal enalteceu o contributo da engenharia no progresso que vivido desde 1974 na Madeira, com o advento da autonomia, enumerando diversos exemplos de infra-estruturas que foram edificadas sempre com as engenheiras e engenheiros na linha da frente.

A terminar, asseverou que o Parlamento Madeirense encara cada Ordem profissional como "um parceiro e interlocutor privilegiado do legislador".

"As Ordens não são organizações abstratas, entidades longínquas dos seus associados. São, isso sim, elos fundamentais de ligação entre os profissionais, a sociedade, o poder político", rematou.